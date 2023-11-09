إسرائيل تعلن القضاء على قائد عسكري كبير لدى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع لدى حركة حماس، فيما يستمر العدوان على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "تمكن الجيش بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية من تصفية إبراهيم أبو مغصيب، مسؤول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، حيث قام بتوجيه وتنفيذ اعتداءات عدة باستخدام صواريخ مضادة للدروع استهدفت مواطنين إسرائيليين وجنود من الجيش".

وتابع أدرعي: "بالإضافة إلى ذلك وخلال العمليات البرية هاجمت قوات سلاح البحرية موقعًا لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع لحماس، حيث تم رصد قيام مخربين باستخدامه لاستهداف القوات المتوغلة بريا".

وتدك إسرائيل غزة ردًا على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقًا للإحصاء الإسرائيلي.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون في غزة إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، 40 بالمئة منهم من الأطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، منذ 7 أكتوبر.

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