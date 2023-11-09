يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك بث مباشر اليوم في دوري روشن.. yalla shoot

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك بث مباشر اليوم في دوري روشن.. yalla shoot، يستعد فريق أهلي جدة، لمواجهة نظيره ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

ويستضيف ستاد سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية مباراة قوية تجمع بين فريقَي الأهلي وضمك، ضمن الجولة 13 من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

ويبحث الأهلي "الراقي" عن استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها فريقه بعد الفوز الكبير على الرياض بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية، الذي استعاد به الأهلي -صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة- توازنه عقب خسارته أمام الهلال.

وسيعود فيرمينو لقيادة الهجوم بعد أن جلس على دكة البدلاء في مباراة الرياض الماضية لعدم جاهزيته. ويحل الأهلي مساء اليوم ضيفا على ضمك بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري روشن للمحترفين.

واستقر الألماني على التشكيلة الأساسية حيث سيدفع بكل الأجانب، بعد شفاء الثلاثي وعودة المدافع البرازيلي إيبانيز من الإيقاف بجانب عبد الباسط هندي حيث غابا عن مواجهة الرياض بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يدخل أهلي جدة مباراة اليوم وهدفه مواصلة الانتصارات في روشن، بعد فوزه في الجولة الماضية على الرياض بثلاثية نظيفة.

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ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي - فهد الحمد - ريان حامد - عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - جابري فيجا.

وفي الهجوم: ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.