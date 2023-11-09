ويجز يثير القلق .. لوكيشن غزة يشغل تفكير متابعيه

أثار مطرب الراب الشهير ويجز، قلق وحيرة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة على "إنستجرام"، والتي أظهرت تواجده في قطاع غزة بفلسطين.

وضع ويجز صورة طريق وسماء عبر خاصية "الإستوري" على إنستجرام، واضعًا عليها موقع غزة بفلسطين، ما أثار القلق بين جمهور حول احتمالية تواجدة هناك.

ويجز

رافعًا العلم الفلسطيني .. ويجز يدعم القضية الفلسطينية في حفلاته

ومنذ بداية الحرب على غزة، حرص ويجز على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفلاته خارج البلاد والتي دائمًا يظهر فيها وهو حاملًا العلم الفلسطيني، وحاول بشتى الطرق وصول الصورة الكاملة لمعاناة الفلسطينيين إلى الخارج ، ونشر الوعي عن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.

ويجز

وآخر ما قال مطرب الراب خلال حفله بكندا:" معظمكم عايش هنا وبيحتك مع اسمهم إيه واللي جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلا فأتمنى كله يبقى عنده الحاجة اللي بتقهرك إن في ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسئولية ومتعرفش حاجة عن اللي بتحصل وبجد مغيبة ".

وأضاف ويجز، قائلًا: " الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة".

وتابع: "هل نحن ندين الإرهاب؟ نعم نحن ندين الإرهاب وقتل أكثر من 2000 طفل وندين أفعال أمريكا وإسرائيل والفصل العنصري (الأبارتايد) ضد فلسطين. تم تكوين دولة إسرائيل قبل حماس بكثير من السنوات".

وكان ويجز، أعلن دعمه لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا:" دورنا أكبر بكتير مما نظن، مش لازم فلوس قهوتي تروح لإسرائيل، أو تروح لجيش معين، أنا بحاول اشرب كوباية قهوة وحد غيري تاني ينتفع، 2 مدنيين بنحاول نشتري شيء، وليه الناس عمالة تدفع فلوسها لإسرائيل عشان تقتل مجموعة من المدنيين".

ويجز

آخر أعمال ويجز

وقدم مطرب المهرجانت وجيز، آخر أعماله الغنائية وهي «حلوة منك» التي شارك بها في فيلم فوي فوي فوي، وحققت نجاحا كبيرا بتجاوز عدد مشاهداتها المليون.

كلمات أغنية حلوة منك

وجاءت كلمات الأغنية الآتي: «حلوة منك قد سنك، ضربتي ضرب العادي في ستة، يا ريت تهزيقي يقل منك، ده إللي الاحظه فيكو أه يا سعده، حلوة منك قد سنك، ضربتي ضرب العادي في ستة، ياريت تهزيقي يقل منك، ده إللي الاحظه فيكو أه يا سعده، كان في وخلص ومنعته، ويجز بطل وده نعته، أرفع مستحدي على شعبه، مش مأدي أنا بلاعبه، ماتأخرنيش أنا تقبضني، ماتقبضنيش تبات في بطني»