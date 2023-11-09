ندوة توعوية عن "أضرار إعادة استخدام البلاستيك" بتعليم قوص

عقد قسم البيئة والسكان بإدارة قوص التعليمية، اليوم الخميس، بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات ندوة إرشادية عن خطورة وأضرار استخدام البلاستيك أحادى الاستعمال وضرورة الحد من انتشاره، بحضور على حزين مدير إدارة الخدمات، وأحمد عبدالعزيز مدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان، والمهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة بمحافظة قنا، فى ضيافة على محمود مدير المدرسة، و هالة عبدالحكيم وكيلة المدرسة.

فى البداية رحبتْ رئيس قسم البيئة والسكان بالحضور مؤكدة الدور التوعوى الداعم لمؤسسة التعليم فى المجتمع انطلاقًا من ميثاق القيادة السياسية باعتبار مؤسسات المجتمع المدنى شريك أصيل فى مجالات التنمية المستدامة بالمؤسسات الحكومية كافة، ومن هذا المنطلق فإن قسم البيئة والسكان بإدارة قوص التعليمية أعد برنامجًا توعويًّا شاملًا سيتم تنفيذه داخل أروقة مدارس الإدارة يشمل عقد ندوات وقوافل طبية مجانية بالتعاون مع التأمين الصحي للطلاب ومديرى المراحل التعليمية.

خلال كلمته أكد المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة بمحافظة قنا، أكد أن الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام الزجاجات والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كبيرة خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن فهى الطريق إلى أمراض خطيرة تظهر على المريض بمراحل حتى تتفاقم وتصبح مرضًا مزمنًا يصعب علاجه.

ناشد الطلاب عدم تخزين المياه بزجاجات استعملت قبل ذلك واستبدال أكواب الزجاج بدلًا من الزجاجات البلاستيكية محمل الطالبات أمانة نقل ماتم سرده بالندوة اليوم لأفراد الأسرة أولياء أمورهن.