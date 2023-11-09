بالأسماء.. أبرز المدربين المرشحين لخلافة نونو سانتو في الاتحاد السعودي

لم تستقر إدارة نادي الاتحاد السعودي على المدرب المناسب حتى الآن لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بعد قرار رحيل البرتغالي نونو سانتو بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي الاتحاد أول أمس توجيه الشكر للمدرب نونو سانتو على الفترة التي قضاها بين جدران النادي، وذلك على خلفية سوء نتائج الفريق في بطولة الدوري وفقدان المنافسة بشكل كبير على اللقب هذا الموسم.

وفشل الاتحاد في تحقيق الانتصار خلال أخر 5 جولات من بطولة الدوري على التوالي، حيث جاءت نتائج المباريات بين الهزيمة والتعادل ليفقد الفريق العديد من النقاط في سباق البطولة ويبتعد عن المراكز الأولى.

وتسلط بوابة الوفد الضوء على ابرز المرشحين لخلافة نونو سانتو في تدريب الاتحاد خلال السطور التالية :

زين الدين زيدان ..

كشفت تقارير ومصادر سعودية عن تواجد الفرنسي زين الدين زيدان ضمن قائمة المرشحين المطروحين على طاولة مجلس إدارة الاتحاد، للتعاقد معه وخلافة البرتغالي نونو سانتو.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي مع أي نادي، وسيكون من السهل الاتفاق معه، إلا أن الإدارة لم تتواصل بشكل رسمي معه حتى الآن لمعرفة موقفه من القدوم إلى المملكة.

جولين لوبيتيجي ..

ظهر مؤخرًا اسم المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من خلال بعض المصادر الأوروبية التي كشفت عن فتح قنوات الاتصال معه من طرف إدارة الاتحاد.

المدرب لديه تاريخ كبير في أوروبا وقد سبق له العمل مع كريم بنزيما فترة توليه القيادة الفنية لفريق ريال مدريد موسم 2018-2019.

روي فيتوريا ..

المدرب البرتغالي روي فيتوريا سبق له العمل في المملكة العربية السعودية وتولى تدريب فريق النصر وحقق معهم لقب بطولة الدوري موسم 2018-2019.

وكشفت التقارير عن دخول فيتوريا مدرب منتخب مصر الحالي ضمن قائمة المرشحين لقيادة الاتحاد، حيث تعتمد الإدارة على خبرته السابقة في الدوري السعودي، حيث أن ذلك سيسهل من شرعة تأقلمه مع الأجواء وتحقيق الاندماج قبل بطولة كأس العالم للأندية.

أنتونيو كونتي ..

يعد المدرب الإيطالي من أفضل الخيارات المتاحة أمام إدارة الاتحاد، لما يمتلكه من سيرة ذاتية قوية وشخصية قادرة على انتشال الفريق من أزمته الحالية وتقديم الأداء المنتظر في بطولة كأس العالم للأندية.

إقناع كونتي بالقدوم إلى المنطقة العربية لن يكون سهلا، لكن الأجواء في المملكة من التعامل مع النجوم الكبار والحضور الجماهيري المرعب لجمهور الاتحاد ومشاركة الفريق بمونديال الأندية إلى جانب العروض المالية المغرية، قد يلعب دورًا في إغراء المدرب لقبول العرض.