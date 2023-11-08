كما انفردت الوفد.. رحيل نونو سانتو عن الاتحاد قبل معسكر المنتخب السعودي

أنفردت بوابة الوفد الإلكترونية قبل إسبوعين بتوقيت رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهي الخطوة التي جاءت بعد هبوط كبير في مستوى الفريق مؤخرًا بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

توقيت رحيل نونو سانتو عن الاتحاد

نشرت بوابة الوفد الإلكترونية في وقت سابق توقيت رحيل نونو سانتو عن نادي الاتحاد، والذي اكدنا فيه أنه سيكون في الفترة الحالية وقبل معسكر المنتخب السعودي المقبل لتصفيات كأس العالم، والمقرر له بداية من الاسبوع المقبل.

التفاصيل كاملة أزمات الاتحاد عرض مستمر وسانتو يقترب من الرحيل..اقرأ التفاصيل

كان نونو سانتو أمام 4 مباريات مهمة للغاية في كأس الملك بداية من لقاء الفيحاء ثم الشباب وبعدها القوة الجوية بدوري أبطال آسيا، وأخيرًا لقاء أبها قبل فترة التوقف.

أكدت بوابة الوفد أن نونو سانتو يحتاج للفوز في المباريات جميعًا حتى لا يكون عرضة للرحيل النهائي عن صفوف الفريق "قبل فترة التوقف الدولي الأخيره" لمواجهات المنتخب السعودي في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا 2023 المقرر لها في قطر يناير 2024.

يبتعد الاتحاد عن تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات على التوالي بمسابقة الدوري، كما خسر أخر مواجهة بدوري أبطال آسيا على يد نادي القوة الجوية العراقي، ونشبت أزمة كبرى بشجار عنيف داخل صفوف العميد بين المدرب البرتغالي نونو سانتو وكريم بنزيما أمس الثلاثاء عجلت برحيل المدرب.