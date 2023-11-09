محافظة الجيزة ترفع ٥٠٠ حالة تعدي للمقاهي بشارع المريوطية

استجابة لشكوي مواطن علي فيس بوك

في اطار الاستجابات الدورية من محافظة الجيزة للشكاوي الواردة علي مواقع التواصل الاجتماعي تلقت الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع فيس بوك شكوي المواطنين من وجود مقاهي متعدية علي نهر الطريق وارصفة المشاة بوضع الكراسي والترابيزات مما يسبب إعاقة لحركة سير المشاة وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتحدث إزعاجا كبيرا بشارع المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية.



وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية ومدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوي وإزالة كافة المخالفات والتعديات الخاصة بالمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام مع المرور الدوري لعدم تكرار المخالفة.



ووجهت محافظة الجيزة حمله اسفرت عن رفع ومصادرة حوالي ٥٠٠ حاله اشغال متنوعه شملت كراسي وترابيزات وشيشة من مقهي سلطنه والنهار وعدد ِ من المنشأت الأخري مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددا لتلاشي الغلق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.