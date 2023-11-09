عنود محمد: موضة صيف 2023 تألقي بالازرق والأخضر في الخروجات الشتاء

قالت البلوجر عنود محمد الألوان الجريئة عنونا لموضة النساء من الملابس المنتظرة في فصل الصيف 2023، لأنها مليئة بالبهجة والحيوية، وتميز من يرتديها بالأناقة والجاذبية في جميع الأوقات، مثل: «مثل اللون البرتقالى والأخضر النيون والأرجوانى والوردى والفوشيا»، فتعطي المرأة الشعور بالنشاط والإشراق.

وتابعت صانعة المحتوي عنود محمد موضة الأزياء م التي يبلغ وزنها الضعف أثناء فترة الحمل، باختلاف شكل الجسم، ويحتاجوا ملابس واسعة، وموضة الصيف بالألوان الجذابة.

ومن ضمن هذا الاستايلات “السلوبيتات” بأشكالها وألوانها٬ والدريسات الواسعة ذات الأقمشة الناعمة المريحة للجسم والألوان المبهجة التي تعطي طاقة إيجابية للحامل وتحسن من مزاجها.

تابعت عنود محمد حيث أن يوجد موديلات مختلفة للعام 2022 ٬ البنطلونات الواسعة “الهاواي”٬ ومنها ألوان كثيرة “الفوشيا٬ والبرتقالي٬ والأبيض٬ والأخضر٬ والفسفوريات.



وأيضا عنود محمد صانعة محتوي السوية شيرت علي بنطلون جينز للحوامل٬ لأنه يعطي مظهر عصري جذاب٬ ويمكن أن ترتدي سويت شيرت علي تنوره واسعه٬ وتبدو التنورة المنفوشة تعد من أفضل الاختيارات ويسهل تنسقها مع اختيار ألوان مميزة عليها.

وأعربت عنود محمد عن ارتداء العبايات المفتوحة٬ فمن الأفضل تنسيقها مع فستان أبيض حتى تلفت الأنظار٬ وإذا كان لدى السيدة مناسبة وسوف تلجأ للفساتين السواريه فمن الأفضل أن لا تتردي الفساتين المحددة للجسم.

وتابعت صانعة المحتوي عنود محمد : لا تترددي من ارتداء ملابس جريئة أثناء الحمل تلبس ما تشاء٬ ولكن يجب أن يكون مريح لكي قبل أي شيء ومناسب لحجم بطنك٬ وهناك اختيار مهم وهو الأحذية يجب أن تكون مريحة وطبيعية٬ وتتجنب الكعب العالي “الهيلز”

وفي الآخر تقول عنود محمد ان جميلة في كل شي٬ فلا تشعرين بالحيرة واستمتعي بتلك الفترة الجميلة قدر المستطاع”.