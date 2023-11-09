حملة لإزالة التعديات على مخالفات البناء بالأراضي الزراعية ببنها

قام اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها اليوم الأربعاء بحملة مكبرة استمرت حتى الساعة الثامنة مساء وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

واستهدفت الحملة المقامة متابعة إزالة ٣ حالات مبان مسلحات أدوار عليا من الدور السادس حتى الدور التاسع علوى بمنطقة الزهور زمام قسم ثان مدينة بنها الجديدة محافظة القليوبية.



وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد الهجان على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة والتركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.