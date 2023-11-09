محافظ أسوان يتفقد اصطفاف أسطول المعدات والمركبات بنصر النوبة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى ٧٢ معدة وسيارة.

حرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة.

وكلف اللواء أشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققه بشكل يومى عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة وذلك لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.