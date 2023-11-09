مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| أفلام العروض العالمي الأول في الدورة الثالثة

تشهد الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، 11 عرضًا سينمائيا عالمي للمرة الأولى، من مختلف الدول العربية.

أفلام عرض أول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023

تأتي قائمة الأفلام صاحبة العروض الأولى كالآتي:

خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة (عرض عالمي أول)

للمخرج: جمال كتبي

السعودية

فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن مجال السياسة للسعي وراء تعلّم الموسيقى.

أحلام العصر (عرض عالمي أول)

للمخرج: فارس قدس

السعودية

لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.

ثلاثة (عرض عالمي أول)

للمخرجة: نايلة الخاجة

الإمارات العربية المتحدة، تايلاند

يصاب طبيب “مريم” بالذّهول عندما تأخذ ابنها المضطرب إلى معالج تقليديّ لطرد الأرواح الشّريرة.

حوجن (عرض عالمي أول)

للمخرج: ياسر الياسري

السعودية، الإمارات العربية المتحدة

جنيّ سحريّ يجد نفسه مفتونًا بعائلة بشريّة تعيش معه في المنزل، لكنّها لا تستطيع رؤيته. هذا الفيلم مبنيّ على رواية “إبراهيم عبّاس” الشّهيرة.

مشهد من فيلم حوجن

شماريخ (عرض عالمي أول)

للمخرج: عمرو سلامة

مصر

فيلم مشوّق عن قاتل مأجور يهرب مع امرأة، والتي كان من المفترض أن يقتلها.

أمس بعد بكرة (عرض عالمي أول)

للمخرج: عبد الغني الصائغ

السعودية

يجد شقيقان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي لوقت كان والدهما المتوفي على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقون في الماضي.

أنف وثلاث عيون (عرض عالمي أول)

للمخرج: أمير رمسيس

مصر، الإمارات العربية المتحدة

يلجأ جرّاح تجميليّ مشهور إلى طبيبة نفسيّة ليتخلّص من علاقة تسيطر على كيانه مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا، وأثناء محاولاته لمعرفة سرّ ارتباطه بهذه المرأة، يبدأ رحلته في استكشاف ذاته.

أنا الاتحاد (عرض عالمي أول)

للمخرج: حمزة طرزان

يروي رجل مسن لشاب صغير قصة تأسيس نادي الاتحاد وكل العقبات التي واجهت هذا التأسيس.

نورة (عرض عالمي أول)

للمخرج توفيق الزايدي

السعودية

تجد فتاة تعيش في قرية نائية نفسها في صراع داخلي بعد وصول المدرس الجديد إلى القرية.

الفريد من نوعه (عرض عالمي أول)

للمخرج: ايرام بارفين بلال

باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية

أرملة باكستانيّة تصبح حديث الإنترنت بين ليلة وضحاها، عندما تتسرّب آراؤها غير الخاضعة للرّقابة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

دلما (عرض عالمي أول)

للمخرج: حميد السويدي

الإمارات العربية المتحدة

تصبح “دانا” شخصيّة مكروهة لأنّها حوّلت منزل والدها في جزيرة دلما الهادئة إلى منزلٍ للضّيافة.

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، والتي تضم 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم “روائع عربية”، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لا سيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.