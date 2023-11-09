الإيقاع بتاجر مُخدرات بحوزته 150 كيلو بانجو في المنوفية

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (150 كيلو جرام لمخدر البانجو–50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- طبنجةصوت بخزينتها- دراجة نارية "بدون لوحات"- أدوات تجزئة وتغليف- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,230,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.