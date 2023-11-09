عاجل
خاص للوفد.. باولو سوزا يرفض تدريب الزمالك اختراق حسابات فوري وتسريب بيانات العملاء.. الشركة تصدر بياناً
الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بتاجر مُخدرات بحوزته 150 كيلو بانجو في المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

إدراكاً من أجهزة  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

اقرأ ايضاً: رصاصة شاردة تحصد روح الملاك الصغيرة على يد والدها.. تفاصيل صادمة


 

txt

ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل 60 مليون جنيه فى تجارة المخدرات

txt

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (150 كيلو جرام لمخدر البانجو–50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- طبنجةصوت بخزينتها- دراجة نارية "بدون لوحات"- أدوات تجزئة وتغليف- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس). 

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,230,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل 60 مليون جنيه فى تجارة المخدرات

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

تنفيذ 842 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في السلام

القبض على عاطل سرق بطارية سيارة في الأميرية

تحرير 2216 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

القبض على 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

رصد 293 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي
الجريدة الورقية