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الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على طالب أنهى حياة زميله في البحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني وتوفى متأثراً بإصابته .

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ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل 60 مليون جنيه فى تجارة المخدرات

بالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى و(طالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما (تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم) .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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