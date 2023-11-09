حملة إزالة بناء مخالف بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق القليوبية حملات مكثفة لإزاله المخالفات دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية، ذلك تنفيذا لتعليمات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وحظر إقامة أي منشآت مخالفة لضوابط الاشتراطات البنائية أو التصاريح الممنوحة.

ونفذت الحملات بقيادة رئيس حي شرق شبرا الخيمة ويرافقه كل من الإدارة الهندسية والأجهزة المعاونة وبمصاحبة قوات الأمن وبعد استدعاء معدات الإزالة وذلك لتنفيذ أزاله لعدد 2 حاله مبان مخالفة تميت إقامتها دون ترخيص بشارع قدم الخير وشارع الصحابة خلف قسم ثانى شبرا الخيمة تم ازاله اعمده الدور العاشر وفك الشده الخشبيه للحمله الأولى كما تم تنفيذ ازاله لسقف دور ارضى للحاله الثانيه وتم تنفيذ الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

وأكد رئيس الحي بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التي تفرضها مؤسسات الدولة والتي تأتي في إطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

