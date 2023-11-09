تنظيم لقاء توعوى بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات فى القليوبية

أقامت المنطقة الطبية الثالثة لفرع القليوبية للتأمين الصحي يوم توعوي لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها من خلال أنشطة الاتصال والتعليم والتدريب الفعالة.



حيث، يحتفل فرع القليوبية للتأمين الصحى بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات خلال شهر نوفمبر من كل عام.



ويركِّز اليوم التوعوي علي التوعية بالمضادات الحيوية على الرسائل التالية:



إستخدم المضادات الحيوية فقط عندما يصفها الطبيب.



لا تطلب أخذ المضادات الحيوية إذا قال الطبيب أنك لا تحتاج إليها.



اتبع دائماً النصائح الطبية عند استخدام المضادات الحيوية.



إياك أن تشارك المضادات الحيوية المتبقية.



احرص على الوقاية من العدوى عن طريق غسل اليدين بانتظام.



حافظ على التطعيمات وتجديدها في موعدها.

يذكر، أن الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات هو حملة عالمية يُحتفل بها سنوياً لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات في مكافحتها بين صفوف الجمهور وأصحاب المصلحة في نهج الصحة الواحدة وراسمي السياسات الذين يؤدون جميعاً دوراً حاسماً في الحد من استمرار هذه المشكلة في الظهور والانتشار.

ويدعو، موضوع هذا العام إلى التعاون بين القطاعات وإذكاء الوعي للحد بشكل فعال من مقاومة مضادات الميكروبات، ويجب على جميع القطاعات استخدام مضادات الميكروبات بحكمة وبشكل مناسب، واتخاذ تدابير وقائية لتقليل حالات العدوى واتباع الممارسات الجيدة في التخلص من النفايات الملوَّثة بمضادات الميكروبات.