الهويشان : يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية ورفض السعودية اعتداءات اسرائيل

اكد مزيد بن محمد الهويشان القنصل ا العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية،دعم المملكة السعودية الشقيقة قيادة وحكومة للقضية الفلسطينية مؤكدا رفضهم التام للاعتداءات الوحشية التى يشنها الكيان الصهيونى القائم بالاحتلال على شعبنا الفلسطينى المناضل فى شتئ ارجاء الوطن وخاصة قطاع غزة والتاكيد على حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن ارضه ومقاومة الاحتلال .

جاء ذلك خلال زيارة القنصل السعودى نظيره الفلسطينى السفير رأفت بدران،القنصل العام، بمقر القنصلية العامة بالاسكندرية، في زيارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الحرب الجارية في قطاع غزة.

وخلال الزيارة، أطلع السفير بدران القنصل العام السعودي مزيد الهويشان على آخر المستجدات في الحرب الجارية على قطاع غزة والوضع الراهن في الضفة الغربية والقدس.

واطلع السفير بدران الوفد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ومجريات الحرب التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور ما يقارب الشهر على الدمار والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل والاعتداء على الطواقم الطبية والمستشفيات والصحفيين والمدارس ودور العبادة في انتهاكات صارخة للقانون الدولي في ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين على المستوى الرسمي بالرغم من التضامن الواضح من الشعوب على مستوى العالم مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال