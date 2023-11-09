شروط وموعد التقديم على حج الجمعيات لهذا العام

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج تفاصيل حج الجمعيات لهذا العام 1445ه‍/2024م.

فتح باب التقديم لحج الجمعيات

وأوضحت القباج خلال ترأسها لاجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيتم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445 ه‍/ 2024م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري.

زيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع

وأضافت القباج أن التقديم سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

شروط التقديم على حج الجمعيات لهذا العام

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها:

أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا. أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي. لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات. أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك. أن يكون المتقدم مصري الجنسية. أن يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا. لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا. لن يسمح للفئات مرضية محددة التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وشملت تلك الفئات التالي: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

استبعاد تلك الحالات من حج الجمعيات للموسم 1445ه‍

وأكدت القباج أنه يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

وشددت على أن لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.