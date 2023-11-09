هشام آمنة: "٨٦ متدربًا اجتازوا ٣ دورات تدريبية ضمن الخطة التدريبية للمحليات"

في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات وإكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 9/ 11/ 2023 فعاليات الأسبوع الـ13 من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية، اجتازها ٨٦ متدربًا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٣ دورات تدريبية بالأسبوع الـ13 وهي دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى دورة قانون المحال العامة.

أشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورتي إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الـ3 على التوالي، ويستفيد منها ٥٠ متدربًا، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي ويستفيد منها ٢٨ متدربًا،مشيرًا إلى أن أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حتي يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، و أيضًا اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات.

من جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أن دورات التي اجتازها المتدربون تأتي تماشيًّا مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.