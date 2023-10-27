التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والصندوق.

شهد الاجتماع متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان:

أكد اللواء هشام آمنة أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلي أهمية التنسيق والتعاون بين الصندوق ومحافظات الجمهورية كافة بما يسهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة.

وزير التنمية المحلية يلتقي مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

وزير التنمية المحلية يلتقي مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي



