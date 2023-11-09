الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ماكرون: فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو.

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وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

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نقيب البيطريين: ندعم قرارات وإجراءات الدولة تجاه غزة ونقف بجانب الحق الفلسطيني

 قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

حصار شديد على قطاع غزة

ولا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.

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