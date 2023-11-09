ماكرون: فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو.

قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

حصار شديد على قطاع غزة

ولا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.