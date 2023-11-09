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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

وصول طائرة مساعدات
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

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 قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

حصار شديد على قطاع غزة

ولا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.

الجريدة الورقية