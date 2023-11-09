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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب البيطريين: ندعم قرارات وإجراءات الدولة تجاه غزة ونقف بجانب الحق الفلسطيني

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، عن دعمه ودعم كل الأطباء البيطريين لكل القرارات الرئاسية والحكومية تجاه غزة، فى حين سكوت دول كبرى خارج وداخل المنطقة عن حق الفلسطينيين، والوقوف وراء الرئيس في قراراته بخصوص التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة على حساب سيناء، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، مؤكداً على أن النقابة العامة فتحت حساب بالبنوك للاطباء البيطريين للتبرع لصالح غزة.

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نقيب البيطريين: قدمنا مقترحًا بزيادة قروش الدمغة الطبية

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نقيب البيطريين يشارك في وقفة الصحفيين ضد جرائم الجيش الإسرائيلي

جاء ذلك على هامش الندوة التعريفية ببرنامج "القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري ".

 الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين

البيطريين: ما يحدث فى غزة هى مجازر غير مسبوقة

وأشار سليم، إلى أن ما يحدث فى غزة هى مجازر غير مسبوقة وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب من قبل العدو الصهيونى دخلت شهرها الثانى، مؤكداً على ان الاطباء البيطريين على مستوى مصر لن يتأخروا عن دعم غزة والوقوف بجانب الفلسطينيين.

 

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