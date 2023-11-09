بيان عاجل من السكة الحديد بشأن تشغيل خدمة جديدة

قرر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل، وفى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 تشغيل قطار رقم 1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصرًا ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءً، واعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190 طنطا / القاهرة يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقاً للجداول المرفقة:

- قطار 529 (تحيا مصر) القاهرة / منوف اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى.

- قطار 551 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءً.

- قطار 535 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا، يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا.

- قطار 512 (تحيا مصر) منوف / القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023، يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.

- قطار 548 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءً.

- قطار 534 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحًا.

- قطار 556 (تحيا مصر) طنطا / منوف، يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءً.

- قطار 550 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءً.

- قطار 554 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءً.

- قطار 524 (تحيا مصر) القناطر الخيرية / القاهرة، يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءً.

- قطار 546 (تحيا مصر) طنطا / منوف، يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهرًا ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.

والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.