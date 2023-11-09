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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن تشغيل خدمة جديدة

قطار
قطار

 قرر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة. 

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 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل، وفى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

 

  تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 تشغيل قطار رقم  1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصرًا ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءً، واعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190  طنطا / القاهرة  يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

 ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقاً للجداول المرفقة: 

- قطار 529 (تحيا مصر) القاهرة / منوف اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى.

- قطار 551 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءً. 

- قطار 535 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا، يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا. 

-  قطار 512 (تحيا مصر) منوف / القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023، يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.

- قطار 548 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءً.

- قطار 534 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحًا.

- قطار 556 (تحيا مصر) طنطا / منوف، يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءً.

- قطار 550 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءً.

- قطار 554 (تحيا مصر) طنطا / منوف / القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءً.

- قطار 524 (تحيا مصر) القناطر الخيرية / القاهرة، يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءً. 

- قطار 546 (تحيا مصر) طنطا / منوف، يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهرًا ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.

والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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