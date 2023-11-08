رئيس موانىء هاتشنسون: مصر ستصبح لؤلؤه المنطقة ونمو ضخم في البنية التحتية

قال جارى أتشون، الرئيس التنفيذى لمجموعة موانىء هاتشنسون مصر، أننا نعد من الشركات الكبيرة المدرجة في البورصه، وتتعامل في حجم استثمارات كبير، ونعمل في العديد من الموانئ في العالم، وفي قطاع الحاويات نملك ١٠٪ من اجمالي الحاويات في العالم.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

واشار الي ان الشركة في مصر منذ عام ٢٠٠٥ وسعداء بمنح الحكومة المصريه الفرصه لنا للاستثمار في مصر، مؤكدا ان مصر ستكون لؤلؤه المنطقة وستجذب الكثير من المستثمرين.

واضاف ان الشركة ملتزمة باستثمارات ٢ مليار دولار في مصر خلال السنوات المقبله، واستمرار التعاون مثل ميناء السخنة وابو قير، مشيرا الي ان السبب الرئيسي لاهتمام الشركة بمصر انها تتمتع بموقع استراتيجي في القنوات البحرية المهمه.

وأكد ان حركة البضائع تكون عابرة للمحيطات وتربط بين السواحل الأمريكية و آسيا و اوروبا، ومصر في منتصف البحرين الاحمر والمتوسط اي ان كل السفن تمر عبر مصر، واشار الي ان مصر تملك ايدي عامله كبيرة، علي عكس المدن الصناعية والتي تشهد انخفاض في السكان، مصر تشهد نمو سكاني ٢٠٪ منهم شباب تحت سن ٢٠ عام وهو ما يعطي فرصه للانتاج والصناعات.

واضاف ان هناك اصرار كبير من الحكومة المصريه علي تحديث النظم لديها وهو ما يشجع الاستثمار، لانه لو لم يتم تطوير البنيه التحتية سيكون النمو بطئ، مشيرا إلى انه بعد تواجده في مصر منذ ٣ سنوات اجد ان هناك تغير ضخم في تطوير البنية التحتية .

وأكد أن استثمارات الشركة في مصر بسبب تعاون الحكومه وحل جميع المشاكل بسرعة، وفي المستقبل في مصر نهتم بالجانب اللوجستني لانه دونه لا يمكن نقل للبضائع لذلك نضع هذا في قيد التنفيذ قريبا، كما نعمل علي ملائمة التكنولوجيا في مصر ، وهناك تقدم في العين السخنه من خلال زياده الكفاءة، وكل التوفير الذي سيتحقق يذهب الي مصر حتي تستطيع الاستفاده بالنتائج الإيجابية للمشروع.