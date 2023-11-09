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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

 

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المسجد الأقصى الأخ الشقيق لبيت الله الحرام

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طارق فهمي: "المستوطنون ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى"

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. 

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ عام 1994.

 

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