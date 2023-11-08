الأربعاء 08/نوفمبر/2023 - 04:26 م 11/8/2023 4:26:43 PM

يخشى العدو الصهيوني الآثم من غزة لأنه يقرأ التاريخ جيداً، التاريخ الذي يقول أن غزة هي بوابة تحرير القدس الشريف

يدل على ذلك فتح بيت المقدس في العام الخامس عشر من الهجرة في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، لكن نغفل عما قبل العام الخامس عشر فقد بدأ تحرير بيت المقدس منذ عهد أبي بكر حينما أمر عمرو بن العاص الجيش وكلفه بفتح الشام وإفريقيا وذهب عمرو بن العاص بجيشه فاتحاً غزة ثم عسقلان ومن بعدهما تهاوت كل الحصون وفتحت جميع المدن ولم يتبقى سوى القدس الذي فتحه جيش المسلمين بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وعندما نتصفح التاريخ نجد أن عمر بن الخطاب لم يذهب بذاته لفتح أي بلدة. افتتحت مصر في العام العشرين من الهجرة وخلافة مصر امتدت حتى العام الثالث والعشرين من الهجرة ولم يأت الفاروق مفتتحاً لها

وكذا فتحت الشام، والعراق، واليمن ولم يذهب إليها عمر، إلا أنه ذهب إلى فلسطين وتسلم مفتاح الأقصى بنفسه، لأن المسجد الأقصى الأخ الشقيق للكعبة بيت الله الحرام ولمقام سيد الأنبياء محمد ﷺ بالمدينة.

يهتم العدو الغاصب بتصفية وتهجير أهل غزة لأنه يعلم أن غزة بوابة التحرير والتطهير لبلادنا من هذه الجراثيم الصهيونية

وأسوق لكم بشرى ، الفرس والروم أعظم إمبراطوريتان كانتا على سطح هذا الكوكب وظلت تقتتلان لمدة سبعمائة سنة في أكثر من ألف معركة وما استطاعت إحداهما أن تقضي على الأخرى، إلا أن سيدنا خالد بن الوليد قضى عليهما في أربعة أعوام قضى على الفرس في خمسة عشر معركة وعلى الروم في تسع معارك

وفي العام الثاني عشر من الهجرة في عهد أبي بكر في حرب مهيب تسمى بموقعة الفراض على أرض العراق في جيش قوامه مائة وخمسون ألفا تغلب عليه سيدنا خالد بن الوليد بجيش قوامه خمسة عشر ألف



ونحن لم يقمنا الله على جبهة القتال مع العدو لطفاً وعلماً منه بضعفنا وإنما أقامنا في بيوتنا ومسؤوليتنا في ذلك الدعاء وقراءة حزب النصر لسيدنا أبي الحسن الشاذلي بنية نصر القضية الفلسطينية ودحر هذا العدو



ودعاء " اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي عفوك ما يمحو الذلل. اللهم يا وليِّ في نعمتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي اجعل نقمة الصهاينة برداً وسلاماً على أهل أهل فلسطين كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم "

رحم الله كعب الأحرار حينما قال لولا صحبتي لبيت المقدس ما سكنت إلا مصر. فقالوا له: ولماذا مصر؟، قال: لأنه بيت معصوم من الفتن ومن أراده بسوء قصمه الله وأكبه على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه.



ومن أزهر مصر والعالم نوصي بمعرفة حقيقة فلسطين التي حينما نتكلم عنها نتكلم عن غزة العزة التي ولد بها الإمام الشافعي عام مائة وخمسون من الهجرة، وعن عسقلان التي هي موطن وأصل نسب شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني الذي شرح صحيح البخاري وقد كان دينا في رقبة الأمة إلى أن أتى ابن حجر وسدد هذا الدين عنها بوضعه كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري



حينما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن وادي النمل قرب عسقلان، وعن عهد داود وسليمان اللذان حينما أجدبت السماء وأقفرت الأرض مروا على وادي النمل فوجد سليمان نملة تناجي ربها وقد أعطاه الله منطق الدواب والطير والهوام فسمعها تقول " اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وهذه أيدينا مرفوعة إليك فارحمنا ولا تعذبنا بذنوب بني آدم "

وتوجه إلى قومه قائلاً: " لقد كفيتم ووقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة

حينما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن غزة هاشم. زارها عبد الله والد سيدنا محمد ﷺ، ودفن بها هاشم جد سيدنا محمد ﷺ، وولد بها الإمام الشافعي

حينما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن حضارتنا وعقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، فإن آل عجزنا عن حفظها من غارات الأعداء لا نألو ونغفل عن كنهها وقدرها في التاريخ والحضارة.