الجامعة الألمانية: جذبنا 50 شركة لمناقشة تأسيس المدن الذكية

قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة نجحت في جذب أكثر من 50 شركة ورجال صناعة وأكاديمين وهيئات مصرية لمناقشة أمر شديد الاهمية وهي تأسيس المدن الذكية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى الثانى للمدن الذكية "الذكاء يلتقي بالاستدامة" في نسخته الثانية فى رحاب الجامعة الالمانية بالقاهرة والذى ينظم بالتعاون الثنائى بين الجامعتين الألمانية بالقاهرة الجديدة والدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع جامعة شتوتجارت بألمانيا والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية إلى أنه قضى حياته في جمع ومشاركة الأبحاث، لإيمانه بأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية عن سعادته بمشاركته في الصناعة والأعمال والأكاديميين والهيئات المصرية والشركات من خلال العلم والمعرفة لمصنع مدن ذكية وتقديم مستوى حياة أفضل ينتظرها العالم.

مؤتمر المدن الذكية في الجامعة الألمانية

يتحدث في المؤتمر 8 متحدثين رئيسين، وهم الدكتور ديتر فريتش الأستاذ بجامعة شتوتجارت بألمانيا و نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور يورجن دولد رئيس المجلس الاستشاري العلمي لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض GFZ في بوتسدام، ألمانيا وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للصناعة الجيومكانية ورئيس مجلس إدارة شركة D5 AG في سويسرا، والدكتور عمرو صفوت مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتورة نادين علامة المدير التنفيذي لمعهد تايلور الجغرافي المكاني بالولايات المتحدة الأممريكية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية UNGGIM ، والمهندس جان بلاسكو خبير صناعي لمشاريع قطاع السكك الحديدية والطيران و شريك في شركة (GMP) الالمانية للهندسة، والدكتور كريستوف ستيلر أستاذ في معهد هندسة القياس والتحكم في معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) ، رئيس سابق لجمعية أنظمة النقل الذكية في الفترة من 2012 – 2013 ، الدكتور محمد عارف أستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء و رئيس لجنة الكود المصري للمدن المستدامة والذكية ، الدكتورة إيريس بيل أستاذ بكلية الهندسة المعمارية و التصميم بجامعة شتوتجارت وعميد برنامج الماجستير الدولي لحلول المدن الذكية.

كما يشارك في المؤتمر باحثين من أكثر من 16 دولة: ألمانيا واليابان وإسبانيا وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وقبرص وزيمبابوي والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين ومصر.

ويعد المؤتمر بمثابة منصة لمناقشة مفهوم التحول إلى المدينةِ الذكيةِ التي تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر، لتسهم في تحسين جودة حياة السكان في مجالاتِ تنميةِ المدنِ وتحقيقِ الاستدامة للعملِ بصورةٍ تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتتواكب مع التوجهات العالمية للمدن الذكية .

وعلى هامش فاعليات المؤتمر ، سوف يقام معرض يشارك فيه العديد من المطورين والكيانات التقنية لإستعراض أحدث التكنولوجيات الخاصة بالمدن الذكية.