«الشناوى للتطوير» تحتفل باستلام رخصة مشروع «FINSQUARE» الإدارى بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة الشناوى للتطوير العقارى، عن إطلاق مرحلة جديدة بمشروعها الفريد فنسكوير «FINSQUARE» والتى تضم وحدات بمزايا تنافسية قوية وأنظمة سداد وأسعار مميز، حيث جاء هذا الإعلان على هامش احتفال الشركة بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس الشناوى جروب.

قال فرج الشناوى، مؤسس المجموعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومى واعد، وقررت الشركة إطلاق أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية نظرًا لثقتها فى تميز المشروع وقدرته على المنافسة العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أن مشروع «FINSQUARE» باكورة مشروعات الشركة فى مجال التطوير العقارى.

وأوضح أن مشروع فنسكوير «FINSQUARE» يقع فى أهم حى بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الحى المالى، ويتوسط موقعه البنك المركزى ومحطة المونوريل ودار الأوبرا ويبعد دقائق عن الحى الحكومى والوزارات ومقر البرلمان وLRT مؤكدًا أهمية اختيار موقع استراتيجى يرفع من القيمة الاستثمارية للمشروع ويحقق أعلى عائد على الاستثمار للعميل.

وكشف عمر فرج الشناوى، الرئيس التنفيذى للمجموعة، عن التعاقد مع شركة لتقوم بإدارة المشروع عقب الانتهاء منه وبعد بدء تشغيله، وهو ما يضمن الحفاظ على المشروع كثروة عقارية مملوكة للشركة، وفى نفس الوقت يحافظ على قيمته مع تقديم مزايا وحلول استثمارية لملاك الوحدات والمستأجرين لها، لافتاً إلى أهمية عنصر الإدارة فى الحفاظ على جودة المشروع وزيادة قيمته الاستثمارية فى السوق العقارى.