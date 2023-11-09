مصر إيطاليا تتخطى مبيعاتها بـ57٪ نمواً بإجمالى 11 مليار جنيه

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية النتائج المالية لأعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالى 2023، متخطية بذلك المستهدف التى أعلنت عنه الشركة سابقاً، حيث حققت الشركة مبيعات تعاقدية ضخمة بلغت أكثر من 11 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يؤكد تحقيق معدلات نمو قياسية بلغت 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وتركزت مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال الربع الثالث من 2023 على البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة، ومشروع الشركة الأحدث سولارى رأس الحكمة بالساحل الشمالى الذى تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى به خلال اليوم الأول لطرحه، كما حققت مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة مبيعات قدرها 3.5 مليار جنيه من أصل 11 ملياراً.

قال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن نتائج الربع الثالث تعكس رؤية الشركة وخطتها الطموحة للاستثمار والتنمية العمرانية وإظهار قوة الشركة فى بناء مشروعات متطورة ومتكاملة، تساهم فى رفع جودة حياة عملائنا. مصر إيطاليا العقارية مستمرة فى البحث الدؤوب والفهم العميق لاحتياجات السوق، لتقديم أحدث الحلول المبتكرة والمستقبلية لتلبية متطلبات السوق والعملاء.