المتهم هارب.. ملابسات اعتداء شخص على شقيقة زوجته بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة الاعتداد على طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا على يد زوج شقيقتها ويعمل طبيبًا أكثر من مرة في مسكنه بمنطقة الجيزة.

وقال عبد الله محمد محامي المجني عليها،لـ الوفد، إن لم يتم الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي حول الواقعة حتى هذا الوقت،لافتًا إلى المتهم بالإعتداء على الفتاة صاحبة الـ 15 عامًا مازال هارب ولم يتم القبض عليه.

وأكد محامي المجني عليها، على أن الأجهزة الأمنية تواصل تكثيف جهودها في البحث عن المتهم الهارب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت قد أدلت والده الطفلة في شهادتها أمام جهات التحقيق أنها تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها للاعتداء على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وقام بإقناع الثانية، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري.

وفي السابق قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.