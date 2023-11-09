بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار الأعلاف وخاماتها صباح اليوم الخميس

أسعار الأعلاف.. شهدت أسعار الاعلاف خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا،عقب التراجعات الاخيرة التي شهدتها الفترة الماضية، وحافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 13,000 جنيه للطن.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولارضاء متابعيها المهتمين بهذا الامر، وجالءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم تتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 13,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم تتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

حافظت أسعار كسب العباد علي نفس مستوياتها المرتفعة، لتصل إلى 19,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

تشهد أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار اليوم بالأسواق، إذ سجل سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%»، 22.200 جنيه.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%»، استقرارًا عند 22.100 جنيه للطن، واستقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%»، عند 22.000 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%»، 21.700 جنيه للطن.