ماذا تعرف عن المتحور الجديد لكورونا JN.1 وهل وصل إلى مصر؟

مخاوف جديدة انتابت الكثير عقب انتشار أنباء تفيد بظهور متحور جديد من فيروس كورونا، خاصة وأن العالم لم يتعافَ بعد من المتحورات العديدة السابقة، ليتفاجأ الجميع بظهور متحور جديد يحمل اسم JN.1.

وأثار ظهور المتحور الجديد JN.1 موجة جديدة من القلق بين الجميع، خوفًا من الانتشار الكبير لفيروس كورونا مرة أخرى، وظهرت تساؤلات عديدة عن ماهية المتحور الجديد وأعراضه وما الفرق بينه وبين المتغيرات السابقة.

ما هو المتحور الجديد JN.1؟

متغير كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86. يحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدر قلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة لأن بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.

هل ظهر المتحور الجديد JN.1 في مصر؟

فيما قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن متغير JN.1 يشكل أقل من 0.1% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وتم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى، لافتًا إلى أنه لم يتم اكتشاف حالات بالفيروس في مصر حتى الآن.

أنه على الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، إلا أنه لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك

أعراض المتحور الجديد JN.1

أعراض المتحور الجديد JN.1 مشابهة تمامًا للمتحورات السابقة مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات أو الجسم والصداع والحمى والسعال وصعوبة التنفس، ولكن حتى الآن لم تظهر أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1 إلى الواجهة، قد يكون ذلك بسبب انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد، نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون.