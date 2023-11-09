الغارات الإسرائيلية متواصلة .. ليلة أمس كانت الأعنف على قطاع غزة (شاهد)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن ليلة أمس وساعات الصباح الأولى كانت الأعنف على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدد من أحياء غزة والشمال، واستهدفت هذه الغارات مساجد وشوارع وطرقات ومنازل.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن حي الزيتون والشجاعية تعرضا لأحزمة نارية قوية بالمنطقة، وكذلك محيط مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي في الشمال والتي تعرضت لعدد من الأحزمة النارية القوية مما أدى لأضرار قوية بها.

الاحتلال الإسرائيلي

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا القصف العنيف أراد مسح أحياء قطاع غزة من الخارطة والعمل على تهجير سكانه من تلك المناطق.

مخيم الشاطئ

وأشار إلى أن مخيم الشاطئ وحي النصر كانا الأكثر تعرضا للقصف من الأحزمة النارية المكثفة في المنطقة، بالمشاركة من الزوارق البحرية الإسرائيلية التي كانت تطلق قذائفها بكثافة، مما أدى إلى دمار واسع للمنطقة المستهدفة.