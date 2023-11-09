الخميس 09 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الاتصالات الفلسطيني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وسرعة دخول المواد الإغاثية

وزير الاتصالات الفلسطيني
وزير الاتصالات الفلسطيني

قال وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر، إنه من الصعب أن نتحدث عن تجول الفرق الفنية لتفقد البنية التحتية مع استمرار الحرب، لذلك يجب الوصول إلى وقف إطلاق نار فوري، وفتح المجال والسبل لدخول المواد الغذائية والأدوية والأطقم الطبية إلى القطاع.

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وأضاف “إسحاق” خلال تصريحات عبر سكايب من رام الله لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يرحل منها، مؤكدًا أن الجميع عازم على تعمير قطاع غزة مرة أخرى.

وتابع: “هذه بلدنا وسنبنيها دون احتلال، وكل الدمار المادي لا يساوي قطرة دم تسقط من طفل مهما كان عمره”.

تقدير الخسائر

وأشار إلى أن الوزارة في طور تقدير الخسائر على الأرض بالنسبة لشبكات الاتصالات، موضحًا أن أطقم الوزارة والشركات والفرق الفنية تقيم ما يمكن الاطلاع عليه من دمار على الأرض.

الشعب الفلسطيني

ودعا وزير الاتصالات الفلسطيني، شعوب العالم والمنطقة العربية إلى وقف التعامل مع كل شركة امتنعت عن مد العون للشعب الفلسطيني في أثناء محنته، مؤكدًا أنها "أداة ضغط ناجعة لوقف التمادي الذي تنتهجه تلك الشركات".

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