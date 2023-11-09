الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

طائرة مساعدات أردنية
طائرة مساعدات أردنية

ذكرت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

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باحث سياسي: التظاهرات الأمريكية أثرت في حدة الموقف الأمريكي تجاه غزة

جمعية الهلال الأحمر المصري

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني، دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة عن طريق معبر رفح البري، وفقًا لمتطلبات واحتياجات النظير الفلسطيني.

 قطاع غزة

وأفادت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأنّ عدد الشاحنات الإغاثية التي سُلمت للأشقاء في قطاع غزة أمس 81 شاحنة، تضم معلبات غذائية ومياه ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية عبارة عن مسكنات ومضادات حيوية وعقاقير للعظام وكريمات ومراهم الحروق.

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