" لسة حتة "لـ أحمد حلمي في مآزق والسبب عز

اعتذر المخرج أحمد علاء الديب عن فيلم "لسه حتة" بطولة النجم الكوميديان أحمد حلمي، وذلك بسبب انشغاله بإخراج فيلم "فرقة الموت" لنجم الأكشن أحمد عز.

فيلم "فرفة الموت" بطولة النجم أحمد عز ومنة شلبي يشارك في البطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي، جيهان الشماشرجى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني،وإخراج أحمد علاء الديب .

تعود أحداث "فرفة الموت" إلى فترة الأربعينات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكلف بإلقاء القبض على خط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

ويذكر أن الثلاثي أحمدعز ومنة شلبي والمخرج أحمد علاء الديب التقوا من قبل من خلال فيلم "بدل فاقد" عام 2009، ومن المتوقع انتهاء كل مشاهد الفيلم نهاية هذا العام على أن يبدأ عرضه خلال النصف الأول من عام2024 .

قصة فيلم "لسة حتة"

لسة حتة فيلم يدور أحداثه في إطار نفسي عن تصالح الإنسان مع نفسه وحل مشاكله وعقده الشخصية، ولكن بشكل كوميدي.

نبذة عن أحمد حلمي

اسمه بالكامل أحمد محمد حلمي عبد الرحمن عواد من مواليد 18 نوفمبر 1969 في مدينة بنها، محافظة القليوبية، وهو الابن الأوسط بين 3 إخوة: "خالد"، و"أحمد"، و"سالي". عاش في المملكة العربية السعودية عدة سنوات بسبب عمل والده هناك، حيث سافر إلى السعودية في سن السادسة، ودرس في مدينة جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يرجع إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعد ذلك بأكاديمية الفنون. تخرج حلمي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور.

بدأ عمله كمهندس ديكور لفترة، ثم مخرجاً لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، ثم مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج دربكة، ثم في برنامج لعب عيال، ونجح بعدها فاتجه للتمثيل وقام بأول أدواره في فيلم عبود على الحدود، حيث شارك الممثل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز البطولة ولفت المتابعين بأدائه الكوميدي.