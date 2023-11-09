ماهر كمال يبدع في "أيام من عمر الوطن" بقصر ثقافة الإسماعيلية اليوم

يقدم الفنان والمخرج ماهر كمال أجمل إبداعاته الوطنية، مساء اليوم الخميس، في أمسية استعراضية شعرية غنائية على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تحمل عنوان "أيام من عمر الوطن" ضمن فعاليات احتفالات الإسماعيلية بالعيد القومى للمحافظة، وهذا العرض الأخير يقام ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى حضور إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

الفنان ماهر كمال

"أيام من عمر الوطن" يأتى ذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة الاسماعيلية الذى يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذى شهد كفاح شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني عام ١٩٥١، وكان مقدمة للمعركة الخالدة لقوات الشرطة المصرية بقسم البستان بالإسماعيلية في ٢٥ يناير ١٩٥٢.

"أيام من عمر الوطن"



"أيام من عمر الوطن" يحكي بطولات شعب وفدائي الإسماعيلية وأشهر الأيام كالثامن من أكتوبر وأحداث ١٦ أكتوبر ١٩٥١، مرورا بمعركة قسم البستان الخالدة في ٢٥ يناير ١٩٥٢ وحريق النفي، وتأميم قناة السويس، وصولا بنكسة ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف، ومعركة راس العش، تدمير إيلات حتى نصر أكتوبر العظيم في السادس من أكتوبر ١٩٧٣، ومعركة تحرير القنطرة شرق، كما يجسد قيام الشعب المصري بثورة٣٠ يونيو، ودور الجيش المصري في حماية الثورة ومقدرات الوطن.



"أيام من عمر الوطن" من أشعار وتأليف غنائي عبد الله نظير، وموسيقى وإخراج الفنان ماهر كمال، بمشاركة فرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية والمخرجان المنفذان مصطفي محمود وعربي رزق، وتمثيل الفنان محمد الزناتي، زياد، إسراء، مرتينا، وأداء شعري لمريم مرسي، وشيماء صالح، ومنه رجب.