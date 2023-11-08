تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهمة بـإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.

قرارجديد في واقعة المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على الطلاب

وتبين تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وقد تم ضبط الأحراز والتي ضمت (17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنية مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنية دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "استمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالي "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف- 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامي).

وكانت البداية بالقاء أجهزة الأمن القبض علي إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.

كما تمكنت من ضبط 17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنية مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنية دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "استمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشقاء بتهمة حيازة أسلحة نارية بالبساتين

كما امرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.