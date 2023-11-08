قرار النيابة في واقعة سرقة سيارة نصف نقل بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة نصف نقل بمدينة السلام، مطالبة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تفاصيل سرقة سيارة نصف نقل بمدينة السلام

بدأت الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين قاما بسرقة سيارة نصف نقل وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهتهما، إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بتصرفهما فى السيارتان المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات).

أمكن ضبطهما وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية " ( عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية ) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.