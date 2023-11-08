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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماذا قال رئيس الزمالك للاعبين بعد الفوز على بيراميدز

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

 حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على التوجه لغرفة ملابس الفريق عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز وبلوغ النهائي.

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لاعبو الزمالك والجهاز الفني يحتفلون مع الجماهير بالتأهل لنهائي كأس مصر

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الزمالك بكبريائه يقصي بيراميدز العنيد ويتأهل لنهائي كأس مصر

 وأشاد لبيب، رئيس نادي الزمالك، بالمجهود المبذول من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والذي تكلل بالفوز في لقاء اليوم.

 وطالب رئيس النادي في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني باستمرار نفس الروح التي ظهرت في لقاء اليوم، مؤكدًا على ثقته الكاملة في تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

 وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

 موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

 وحدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.

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