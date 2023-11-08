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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يحتفلون مع الجماهير بالتأهل لنهائي كأس مصر

جمهور نادي الزمالك
جمهور نادي الزمالك

 حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع جماهير الأبيض التي تواجدت في ستاد القاهرة الدولي، عقب تأهل الفريق لنهائي كأس مصر.

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الزمالك بكبريائه يقصي بيراميدز العنيد ويتأهل لنهائي كأس مصر

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الزمالك وبيراميدز.. الاتجاه للركلات الترجيحية بعد التعادل الإيجابي

 وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للجماهير للاحتفال معهم عقب انتهاء المباراة وفوز الزمالك، وهتفت الجماهير لجميع اللاعبين عقب التأهل للمباراة النهائية.

 وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

 موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

 حدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.

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