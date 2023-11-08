الأربعاء 08/نوفمبر/2023 - 08:08 م 11/8/2023 8:08:28 PM

يشهد مقر حزب الوفد اليوم مؤتمراً صحفياً عالمياً للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، يعرض فيه فى أول يوم للدعاية الانتخابية برنامجه الانتخابى الذى يخوض به السباق الرئاسى. والمعروف أن الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد فى الانتخابات أعد برنامجاً انتخابياً شاملاً يطرح من خلاله رؤية اقتصادية وسياسية تتماشى مع الواقع المصرى وتحقق آمال المواطنين فى العديد من القضايا المهمة والشائكة التى تشغل بال الرأى العام المصرى. ويركز البرنامج الانتخابى على ضرورة إصلاح المنظومة الاقتصادية بما يعود بالنفع والخير على جموع المصريين، فالشعب المصرى يعانى كثيراً من أوضاعه الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة. ويتضمن البرنامج الانتخابى الكثير من الإصلاحات الاقتصادية فى هذا الشأن. وكما يرى رئيس الوفد لابد من وضع الحلول التى تحتاج إلى إدارة وسياسات جديدة بعيداً عن صندوق النقد الدولى، مؤكداً ضرورة ألا يتدخل فى عمل المجموعة الاقتصادية، لأن الإصلاح له قواعده، والعبرة ليست فى الحديث عن الإصلاح، لكن أن نكون جادين عبر إدارة مسئولة عن المجموعة الاقتصادية، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لكافة المواطنين.

كما يتضمن البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة ضرورة إصلاح منظومة التعليم، ولا أحد ينكر على الإطلاق الحالة المتردية التى آل إليها التعليم فى مصر ابتداءً من الروضة وحتى الجامعة، وكل المصريين بلا استثناء يعانون من العملية التعليمية الفاشلة التى تسببت فى العديد من الكوارث المجتمعية، ووجود خريجين غير مؤهلين لسوق العمل. والمعروف أن إصلاح التعليم هو بداية إصلاح كل شىء، وتجربة مهاتير محمد فى ماليزيا خير دليل على ذلك، عندما ركز على إصلاح المنظومة التعليمية فى بلاده، وكانت نتائجها مبهرة على كافة الأصعدة. لقد حدد البرنامج الانتخابى ملامح رئيسية لإصلاح منظومة التعليم فى مصر. والمعروف أن برنامج الوفد فى الانتخابات قام بوضعه نخبة متخصصة من الخبراء والفنيين فى الحزب العريق وبمشاركة متخصصين أيضاً من خارج الوفد.

ولا يمكن أبداً أن نغفل القول بأن برنامج الوفد لا ينسى أبداً الإصلاح السياسى باعتباره المدخل الرئيسى للإصلاح الاقتصادى، والذى يركز على أهمية تفعيل كل المواد الدستورية بلا استثناء، والتى كان من ضمنها تفعيل المادة الخامسة التى تقوم على التعددية الحزبية والسياسية، والتى من ثمارها حالياً هو السباق الرئاسى باعتباره أهم استحقاق سياسى، ما جعلنا نرى فى هذا الشأن أربعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. وركز الدكتور عبدالسند على أهمية تفعيل المواد الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالمجالس المحلية لما لها من أهمية كبرى، وتحرك مبدأ الديمقراطية، والنواة الحقيقية لمجلسى نواب وشيوخ حقيقيين، فالمجالس المحلية هى المدرسة أو لنقل المفرخة لسياسيين متمرسين فى العمل السياسى.

باختصار شديد جداً، هو أن برنامج الدكتور عبدالسند يمامة يركز على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للمواطن المصرى، الذى يستحق من الجميع تعظيم سلام، لمواقفه الوطنية الرائعة، وهو أيضاً يستحق الحياة الكريمة التى تليق به.