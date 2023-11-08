عبدالسند يمامة ينطلق فى السباق الرئاسى اليوم بمؤتمر صحفى عالمى

مرشح الوفد يلقى خطاباً مهماً حول تفاصيل البرنامج الانتخابى

7 مؤتمرات سياسية بالمحافظات تبدأ غداً بمؤتمر «ميت فارس» بالدقهلية

تنطلق اليوم رسمياً فترة الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى.. وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة عن تنظيم ٧ مؤتمرات انتخابية حاشدة بحضور مرشح الوفد، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات التى تنظمها اللجان العامة للوفد بمختلف المحافظات، بعد تقسيم المحافظات المصرية إلى قطاعات.

وكشف عيد هيكل، النائب الوفدى والمنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن الدعاية الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة تبدأ اليوم بمؤتمر صحفى عالمى بمقر حزب الوفد الرئيسى فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، يعرض خلاله مرشح الوفد برنامجه الانتخابى بالتفصيل فى حضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية.

وقال: إن حزب الوفد سوف يعقد مؤتمراً جماهيرياً حاشداً فى ميت فارس بالدقهلية، غداً الجمعة تحت رعاية النائب الوفدى طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذى للوفد ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، حيث يعقد المؤتمر تحت عنوان «غزة فى قلب الوفد».

وأعلن عيد هيكل أن البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة برنامج شامل يركز على الإصلاح السياسى كمدخل حقيقى للإصلاح الاقتصادى، بجانب الإصلاح التشريعى للقوانين الاقتصادية والتسهيل على المستثمرين.

وأضاف: أن البدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة أولويات المرحلة القادمة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته، بجانب التوقف عن الاستدانة، والتركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأكد أن أبواب الوفد ولجانه بكل محافظات مصر مفتوحة لجميع أبناء الشعب المصرى والمتطوعين فى الحملة الانتخابية، وهناك مجموعات طرق الأبواب بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الجميع، متمنياً أن تفرز الصناديق الأحق بهذا المنصب الرفيع.

ولفت المنسق العام لحملة المرشح الرئاسى، أن الدكتور عبدالسند يمامة، سوف يتوجه بخطاب شامل إلى جموع المصريين يعرض خلاله برنامجه الانتخابى وآليات التحرك بالمحافظات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد عيد هيكل أن جميع مقار الوفد بالمحافظات ستفتح أبوابها على مدار الساعة أمام جموع الشعب المصرى وجمهور الناخبين لشرح البرنامج الانتخابى لرئيس الوفد، كما أنها ستستقبل المتطوعين فى الحملة الانتخابية، لافتاً إلى تشكيل مجموعات طرق الأبواب التى سوف تقوم بالتواصل المباشر مع جموع الناخبين لتوصيل رسالة الوفد بصورة أكثر تأثيراً.