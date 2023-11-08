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د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي: "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

 أكد "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

 وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفًا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".

 وأضاف: "أنهم يغادرون لأنهم يفهمون أن "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة، وأن هنا منطقة أكثر أمانًا في الجنوب، تصل إليها الأدوية والأغذية والمياه".

 يُذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردًا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

 وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

الجريدة الورقية