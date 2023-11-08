الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العجرمي: إدخال المساعدات لـ غزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة (فيديو)

غزة
غزة

 أكد الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين الأسبق، أن الضغوط الشديدة على إسرائيل أثمرت عن هدنة ٣ أيام في قطاع غزة.

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 وأضاف وزير شئون الأسرى الفلسطينيين الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه بدون حكومة إسرائيلية متزنة لا يمكن وجود عملية سياسية متكاملة.

  إدخال المساعدات لـ غزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة:

 وأشار وزير شئون الأسرى الفلسطينيين الأسبق، إلى أنه سيتم إدخال المساعدات لغزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة في قطاع غزة.

 وأوضح أن هناك مصلحة إسرائيلية في تهجير أهالي غزة من الشمال إلى الجنوب، متابعًا أن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أمر لابد منه.

 

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والبيت الأبيض، الأربعاء، عن السماح بهدن إنسانية في قطاع غزة.

 وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية".

 وبالتزامن مع هذا الإعلان، قال البيت الأبيض إن الهدن الإنسانية في غزة "قد تستمر لساعات أو أيام".

 وأضاف البيت الأبيض أن "الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة"، وذلك نقلًا عن موقع سكاي نيوز عربية.

 فيما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أي هدنة ستصعب على إسرائيل استئناف القتال بعد ذلك.

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