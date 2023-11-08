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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استشهاد 19 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى مخيم جباليا بغزة

غزة
غزة

 أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، باستشهاد 19 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى في مخيم جباليا للاجئين في غزة.

 قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 35 ألف وحدة سكنية، تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقًا صحيًا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.

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 كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

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