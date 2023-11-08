استشهاد 19 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى مخيم جباليا بغزة
أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، باستشهاد 19 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى في مخيم جباليا للاجئين في غزة.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 35 ألف وحدة سكنية، تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقًا صحيًا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.
كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
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