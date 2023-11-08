حادث تصادم يودي بحياة شخصين وصيب ٢٢ اخرين بمنطقة منشأة القناطر

مصرع شخصان، وأصيب 22 آخرين بينهم 18 تلميذا، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص أعلى طريق أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالات وفاة ومصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص تقل أحدهما عدد من التلاميذ، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين بينهم 18 تلميذا، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور حطام الحادث من الطريق لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث من خلال سماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.