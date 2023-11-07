إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 5 اشخاص في حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل، وتوك توك، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، قبل كمين الروس بحوالي 5 كيلو متر، تم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بلواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل وتوكتوك، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، قبل كمين الروس، بـ 5 كيلو متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وقامت قوات الشرطة بإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخرتمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية نقاليفة، بمركز سنورس، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة، بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحريق، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي المنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.