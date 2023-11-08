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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيستون ماييلي يهز شباك محمد عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز "فيديو"

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

تمكن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز من هز شباك الزمالك  في المباراة الجارية الأن على ستاد القاهرة  الدولي ضمن نهائي كأس مصر .

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محمد عبد الغني يؤازر الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة في مباراة بيراميدز

جاء الهدف من رأمية تماس وصلت إلى المغربي وليد الكرتي أرسلها فيستون ماييلي في منطقة الجزاء ليسددها في منطقة الجزاء ليسددها في شباك محمد عواد  ليعلن عن الهدف الأول .

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي 

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه 

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

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