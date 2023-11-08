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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عبد الغني يؤازر الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة في مباراة بيراميدز

محمد عبد الغني
محمد عبد الغني

حرص محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك على مؤزارة الفريق  في لقاء بيراميدز في اللقاء الجاري على ستاد القاهرة  الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر .

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رمضان صبحي وسيف فاروق جعفر على رأس دكة بدلاء بيراميدز  لمباراة الزمالك

وتواجد محمد عبد الغني  مدافع الفريق في مدرجات ستاد القاهرة   لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.

ويغيب  كل من محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني  ومصطفى شلبي عن لقاء اليوم للإصابة .

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حراسة المرمى: محمد عواد.

 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

 

 

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي  ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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