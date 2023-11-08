محمد عبد الغني يؤازر الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة في مباراة بيراميدز

حرص محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك على مؤزارة الفريق في لقاء بيراميدز في اللقاء الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر .

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وتواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق في مدرجات ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.

ويغيب كل من محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومصطفى شلبي عن لقاء اليوم للإصابة .





حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.